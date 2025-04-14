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حماس: عملية الدهس في الخليل دلالة على استمرار المقاومة

01:32 م الإثنين 14 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، إن عملية الدهس بالظاهرة (جنوبي مدينة الخليل) دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال في الضفة الغربية.

وأكدت حماس، أن الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وأُصيبت مجندة إسرائيلية بجروح، اليوم الإثنين، في عملية دهس وقعت عند مفرق بلدة الظاهرية جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

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حماس الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية الخليل
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