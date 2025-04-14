كوريا الشمالية تبني أكبر فرقاطة عسكرية في تاريخها

(وكالات)

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مدعومًا بصور أقمار صناعية حديثة، أن كوريا الشمالية تعمل على بناء أكبر وأحدث سفينة حربية في تاريخه.

والتقطت الصور شركتا "ماكسار للتقنيات" و"بلانيت لابز" في 6 أبريل الجاري، حيث أظهرت سفينة ضخمة قيد الإنشاء في حوض بناء السفن بمدينة نامبو على الساحل الغربي للبلاد، تبعد حوالي 60 كيلومترا عن العاصمة بيونج يانج.

ويُقدر طول الفرقاطة بنحو 140 مترا، ما يجعلها "الأكبر على الإطلاق في تاريخ كوريا الشمالية"، وتُقارن من حيث الحجم بالمدمرات الأمريكية من فئة "أرلي بيرك" التي تبلغ 153 مترا و"كونستيليشن" قيد الإنشاء التي تبلغ 151 مترا.



ويشير التقرير إلى أن الفرقاطة قد تكون مخصصة لحمل صواريخ باليستية عبر أنابيب إطلاق عمودية، بما يتيح استهداف أهداف برية وبحرية على حد سواء. وفي حال تم تسليحها بالصواريخ الفرط صوتية التي زعمت بيونج يانج اختبارها بنجاح في يناير الماضي، فإن ذلك قد يشكل نقلة نوعية في قدراتها البحرية الهجومية.

وقال الأدميرال الكوري الجنوبي كيم دوك كي إن تسليح هذه الفرقاطة بالصاروخ فرط الصوتي يعني تغييرًا جذريًا في قواعد الأمن الإقليمي، مع إمكانية تهديد أهداف بعيدة وبسرعة يصعب التصدي لها.