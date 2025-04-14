فلسطين تدين هجوم نتنياهو ونجله على ماكرون: غير مبرر



(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد للهجوم اللفظي الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية موقفه المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن "وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال ونجله ضد الرئيس الفرنسي، في ردٍ مرفوض على موقفه الداعم للحق الفلسطيني المشروع".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن نية بلاده الدفع باتجاه الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في تحرك متوقع أن يتم خلال شهر يونيو المقبل، عبر مؤتمر دولي ستنظمه فرنسا والسعودية بشكل مشترك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي الخطوة التي وصفها ماكرون بأنها جزء من "تحرك متوازن" يشمل أيضًا دفع دول عربية للاعتراف بإسرائيل.

من جانبه اعتبر بنيامين نتنياهو أن ماكرون "يرتكب خطأ جسيمًا"، مشددًا على أن "إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل"، على حد تعبيره. وأضاف أن إسرائيل "لا تحتاج لدروس في الأخلاق حول قبول دولة فلسطينية".

أما عن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، فقد هاجم الرئيس الفرنسي عبر منصة "إكس" مستخدمًا ألفاظا في هجومه، حيث كتب " "تبا لك. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة. نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية. نعم لاستقلال كورسيكا. نعم لاستقلال إقليم الباسك. نعم لاستقلال غينيا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا" وذلك ردًا على تصريحات ماكرون. وهو ما دفع والده لاحقًا إلى انتقاد هذا الأسلوب العنيف، مؤكدًا أن "لغة نجله غير مقبولة".

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