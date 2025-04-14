بقيمة 1.6 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات ضخمة لفلسطين

(وكالات)

كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، عن أن الاتحاد بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات ضخمة لفلسطين تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو، سيتم صرفها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أوضحت شويتسا أن الحزمة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ودعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما وصفته بـ"الظروف الصعبة وغير المستقرة" التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

وتشمل الحزمة منحًا مباشرة بقيمة 1.2 مليار يورو، إضافة إلى قروض بقيمة 400 مليون يورو، سيوفرها كل من البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق التنمية المستدامة الأوروبي، وذلك في إطار دعم مباشر لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز"، ربطت شويتسا هذا الدعم المالي بضرورة تنفيذ إصلاحات داخلية في السلطة الفلسطينية.

وقالت المفوضة الأوروبية: "نريد من السلطة الفلسطينية أن تصلح نفسها، لأن الإصلاح شرط أساسي لتكون شريكًا موثوقًا به، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضًا بالنسبة لإسرائيل".

وفقًا للمعلومات التي كشفتها شويتسا، سيتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم المؤسسات الحكومية الفلسطينية بهدف تحسين الأداء الإداري وتعزيز البنية التحتية المؤسسية، فيما ستُخصص 576 مليون يورو لمشروعات إعادة الإعمار، خاصة في المناطق التي تضررت بشدة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وكذلك في الضفة الغربية.

ويُشار إلى أن متوسط الدعم السنوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الـ12 الماضية بلغ نحو 400 مليون يورو، ما يجعل الحزمة الجديدة الأكبر من نوعها حتى الآن، سواء من حيث الحجم أو نطاق التنفيذ.