مسؤول عراقي يحذر من محاولات داعش الهجوم على سجن مخيم الهول في سوريا

بغداد- (د ب أ)

حذر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الكريم عبد فاضل المعروف بأبو علي البصري من محاولات لتنظيم داعش في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول الذي تحرسه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا والسعي إلى إطلاق سراح آلاف الإرهابيين الموقوفين فيه من مختلف الجنسيات.

وقال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي ، لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الاثنين ، إن "هناك نحو 1900 عراقي داخل سجن مخيم الهول وذلك لعلاقتهم بالتنظيم الإرهابي في العراق".

وأضاف أن "الوضع في العراق ليس كما في سوريا وشمال أفريقيا التي يوجد بها عدد كبير من عناصر داعش الذين نشأوا داخل هذه الدول وأن استخبارات جهاز الأمن الوطني تدرك بشكل واسع كل ما يتعلق بالتنظيم الإرهابي ضمن إطار المراقبة والمتابعة وقدرة الوصول للأهداف الإرهابية حتى خارج البلاد".

وذكر" أن قوات سوريا الديمقراطية على الأراضي السورية، تمنع هامش المناورة لدى التنظيم الإرهابي وتجعله غير قادر على استعادة قوته من جديد، على أراضيهم، ما يضع الإرهابيين في أوضاع ميؤوس منها وتضييق الخناق عليهم".

ودعا البصري إلى "أهمية استجابة قوات سوريا الديمقراطية للتحديات الأمنية والعسكرية وتسليم السجناء العراقيين للجهات الحكومية العراقية ولابد من مبادرة سريعة من قوات قسد في ذلك الشأن، لتدارك توقعات تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا ورفع المسؤولية عنهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وذكر أن "فلول تنظيم داعش الإرهابي حالياً في العراق تواجه نكسات مالية وخسائر بشرية متتالية سواء في قياداتهم أو بين عناصرهم، وبرغم محدوديتهم إلا أنهم يحاولون إثبات وجودهم عبر التخطيط بتهديد امتدادات خارج مناطقهم، بعدما فقدوا مقومات أو حواضن ثابتة تدعمهم للتحرك في داخل العراق وأن ما يؤشر على بقايا داعش وحزب البعث المنحل وشخصيات معادية إيهامهم الإعلامي بقرب استهداف عسكري أجنبي للعراق".

وتشن القوات المسلحة العراقية بشكل متكرر هجمات وضربات جوية تستهدف مضافات وتجمعات لتنظيم داعش في المناطق الجبلية في سلسلة جبال حمرين الوعرة وصحراء الأنبار غربي البلاد بهدف القضاء على فلول التنظيم وقطع طرق إمداداته.