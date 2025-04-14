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بعد سبه ماكرون.. نتنياهو: يائير ابني "صهيوني حقيقي"

12:07 م الإثنين 14 أبريل 2025

يائير و بنيامين نتنياهو

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وكالات

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنجله لابنه يائير، رغم الشتائم التي وجهها الأخير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية دعوة ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كان يائير نتنياهو هاجم الرئيس الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس" يوم السبت، قائلًا: "ماكرون تبًّا لك"، وأضاف: "أوقفوا الاستعمار الفرنسي في شرق أفريقيا"، في رد غاضب على تصريحات ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية.

وفي تعليقه على الحادثة، كتب نتنياهو الأب على "إكس": "أحب ابني يائير لأنه صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة"، مضيفًا أن "أسلوب رده على تغريدة الرئيس ماكرون لا يروق لي، لكن من حقه التعبير عن رأيه".

كما اعتبر نتنياهو أن ماكرون "مخطئ بشدة" في دعمه لفكرة إقامة دولة فلسطينية.

كان الرئيس الفرنسي صرّح، عقب زيارته إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، بأنه "يتعين التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق ذلك خلال الأشهر المقبلة، وربما ضمن مؤتمر دولي مرتقب لحل الدولتين يُعقد في يونيو المقبل.

وتزايدت الدعوات في فرنسا للاعتراف الفوري بدولة فلسطين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسط دعم أمريكي مطلق لتلك الحرب، التي وُصفت على نطاق واسع بأنها "إبادة جماعية".

وشهد عام 2024 موجة متنامية من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت كل من إسبانيا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي في مايو، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو ما رفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وسط جهود لدعم حصولها على العضوية الكاملة بدلًا من وضع "الدولة المراقب غير العضو".

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