إسرائيل: قدامى المحاربين في ألوية المشاة يطالبون بعودة الأسرى ووقف الحرب

تل أبيب - (د ب أ)

وقع أكثر من 1600 من قدامى المحاربين الإسرائيليين في ألوية المظليين والمشاة على رسالة تطالب بعودة جميع الرهائن، حتى وإن كان ذلك على حساب وقف الحرب الجارية في غزة.

وتنضم هذه الرسالة إلى قائمة من الرسائل المماثلة قدمها أطباء وأعضاء سابقين في وحدة 8200 ومسؤولين سابقين في الموساد وأفراد في سلاح الجو الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وجاء في الرسالة: "نحن، الجنود والقادة في ألوية المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتنا عبارة 'لن نترك أي جندي خلفنا'، نطالب بعودة الرهائن، حتى وإن كان ذلك يعني وقف الأعمال القتالية. وهذه دعوة لإنقاذ الأرواح."