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رغم قرار المحكمة.. رونين بار يعتزم الاستقالة من رئاسة الشاباك

10:47 ص الإثنين 14 أبريل 2025

رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

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(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنني، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت التقارير عن نوايا رونين بار بشأن الاستقالة رغم صدور قرار قضائي يجبره على البقاء في منصبه.

وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية ، فقد أبلغ بار عددًا من المقربين منه بعزمه مغادرة موقعه الحساس، في ظل ما وصفه بـ"الضرر الجسيم" الذي تُسببه الأزمة السياسية الحالية لعمل الجهاز الأمني المكلف بمهام بالغة الدقة.

جاءت خطوة بار بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رونين بار من منصبه، وهو القرار الذي تدخلت المحكمة العليا وأوقفته ، مطالبة بار بالاستمرار في أداء مهامه، ومنحت الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 أبريل لتسوية الأزمة.

ويُنتظر أن يتقدم بار خلال أيام بمذكرة رسمية إلى المحكمة العليا يعلن فيها نيته الاستقالة والموعد المقرر لتنفيذها.

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