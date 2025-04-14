كييف تعلن إسقاط 40 من أصل 62 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 40 من أصل 62 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 62 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 40 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، معظمها فوق المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 11 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تلحق أي أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع خسائر في مناطق أوديسا، ودونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وخاركيف نتيجة للهجوم الروسي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 52 طائرة مسيرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 52 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 33 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وعشرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، كما تم تدمير ثلاث مسيرات فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وتولا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كالوجا وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".