الخارجية الإيرانية: نطالب بضمانات حقيقية لرفع العقوبات مقابل الشفافية في البرنامج النووي

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تمسكها بموقفها الثابت بشأن الاتفاق النووي، مشددة على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد مقابل الالتزام بالشفافية وبناء الثقة في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقالت الوزارة، إن "خفض تخصيب اليورانيوم كان من المواضيع التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الاتفاق النووي"، مؤكدة استمرار التزام طهران بتعهداتها ضمن اتفاق الضمانات الشاملة.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "أي تعهدات برفع العقوبات يجب ألا تقتصر على وعود شكلية، ولا بد من وجود ضمانات لتنفيذها"، في إشارة إلى انعدام الثقة في التزام القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالاتفاقات السابقة.

وأضافت أن "الضمانات أمر بالغ الأهمية في ظل تاريخ الطرف المقابل في انتهاك العهود"، ما يعكس تمسك إيران بالحصول على ضمانات قانونية ومكتوبة لأي اتفاق مستقبلي.