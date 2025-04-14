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ترامب يدعو لإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم مع كوريا واليابان والهند

10:16 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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سول - (د ب أ)

توقع رئيس كوريا الجنوبية المؤقت هان دوك - سو أن تعقد بلاده والولايات المتحدة مؤتمرا عبر تقنية الفيديو "خلال اليوم أو اليومين المقبلين" بشأن التعاون في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة.

وقال هان أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر "على ما يبدو" تعليمات لإدارته بإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند.

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