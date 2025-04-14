الحوثيون: مقتل وإصابة 36 شخصًا في قصف أمريكي بضواحي صنعاء

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء قصف أمريكي استهدف مصنعا للسيراميك في ضواحي العاصمة صنعاء، إلى 36 شخصا "جلهم من المدنيين".

وقال يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إن "القصف الذي شنه طيران العدوان الأمريكي على مصنع السواري للسيراميك أسفر عن سقوط ستة شهداء و 30 جريحا جلهم من المدنيين العاملين في المصنع والمنازل والمزرعة المجاورة له".

وأوضح الحاضري أن من بين الجرحى 5 أطفال وامرأة.

وأدانت وزارة الصحة التابعة للجماعة، "العدوان الأمريكي على اليمن واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية والمدنيين".

وبحسب تصريحات الحاضري، "ارتفع عدد القتلى والجرحى جراء القصف الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس الماضي وحتى اليوم الإثنين إلى 370 منهم 123 قتيلا جلهم من المدنيين".

وشنت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد، ثلاث غارات جوية مستهدفة مصنع السواري للسيراميك في منطقة اليتمة بمديرية بني مطر غربي صنعاء، حسب تصريحات الحوثيين وشهود عيان.

وبث الحوثيون مشاهد الحريق الذي اشتعل في المصنع عقب القصف مباشرة، ومحاولات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات حوّل هذا الهجوم.

وأصدر الحوثيون عقب القصف، بيانين منفصلين، أعلنوا فيهما تنفيذ هجمات صاروخية وجوية استهدفت مواقع إسرائيلية، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في محافظة حجة(شمالاً) نوع "إم كيو - 9، هي الرابعة خلال أسبوعين".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".