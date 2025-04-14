أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 933980 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 933 ألفا و980 فردا، بينهم 1310 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10622 دبابة، منها 19 دبابة أمس الأحد، و22130 مركبة قتالية مدرعة، و26222 نظام مدفعية، و1362 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1130 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و32544 طائرة مسيرة، و3145 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و44129 من المركبات وخزانات الوقود، و3801 من وحدات المعدات الخاصة.