أعده أوكراني.. الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا يستهدف مدنا روسية



وكالات

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، القبض على عميل أوكراني مولدوفي الجنسية، كان بصدد تنفيذ أعمال إرهابية لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

وأعلن بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن اعتقال المواطن المولدوفي ماريوس برونيانو، الذي كان ينفذ مهام بتكليف من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حيث حاول تهريب مواد متفجرة إلى روسيا لاستخدامها في هجمات إرهابية.

ووفقا للبيان فإن برونيانو كان قد قاتل سابقاً ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية خلال مابين 2022-2023، قبل أن يتم نقله إلى مولدوفا.

وجاء في البيان: "هناك، قام بشراء سيارة دفع رباعي، وتم تجهيزها بمخبأ سري يحتوي على 3 أجهزة تفجير، بعد ذلك، سافر عبر طرق ملتوية، مرورا بالمجر وسلوفاكيا وبولندا ودول البلطيق، في محاولة للوصول إلى روسيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن الهدف كان هو إخفاء المتفجرات في مخابئ سرية في مدينتي فولغوغراد وساراتوف، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ المخطط.

كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إلقاء القبض على يفغيني كوردوغلو وهو مواطن مولدوفي آخر جندته استخبارات كييف لتفجير محطة ضخ المياه في كيرتش.