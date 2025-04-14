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الكرملين: تمديد اتفاق وقف استهداف بنى الطاقة مع كييف بيد بوتين

07:20 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الكرملين

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وكالات

أعلن متحدث الكرملين، أن قرار تمديد اتفاق وقف استهداف مواقع الطاقة سيتخذه الرئيس فلاديمير بوتين، وأن موسكو ستبحث مع واشنطن انتهاكات الجانب الأوكراني للاتفاق المبرم بوساطة أمريكية.

وقال متحدث الكرملين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بعد انتهائه في 16 أبريل الجاري: "أوكرانيا لم تلتزم بوقف الضربات، لذلك سيكون من الضروري تحليل مهلة الأيام الثلاثين وتبادل المعلومات والآراء مع الأمريكيين، وبعد ذلك سيتخذ الرئيس بوتين قرار تمديد الاتفاق أم لا".

وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 18 مارس الماضي مكالمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت ساعتين ونصف، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.

وأعلن الكرملين في أعقاب المكالمة عن قبول الرئيس بوتين اقتراح وقف قصف مواقع الطاقة والبنى التحتية الأوكرانية 30 يوما وتبادل 175 أسيرا مقابل 175، تمهيدا لمفاوضات أعمق، وفقا لروسيا اليوم.

كما تعهد نظام كييف بعدم استهداف المناطق المدنية في روسيا 30 يوما، فيما يبقى قرار استسلام قواته المحاصرة على أطراف مقاطعة كورسك معلقا، بعد المهلة التي منحها الرئيس بوتين.

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