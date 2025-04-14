الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره نفقا بطول 1.2 كم شمال قطاع غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته دمرت مسار نفق تحت الأرض في شمال قطاع غزة بطول 1.2 كيلومتر وعمق 20 مترا.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الاثنين: "تواصل قوات جيش الدفاع من الفرقة 252 العمل في شمال قطاع غزة حيث دمرت القوات مسار نفق تحت الأرض تم كشفه في شمال قطاع غزة بطول نحو 1.2 كيلومتر وبعمق نحو 20 متر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "كما عثرت القوات بالقرب من مسار النفق على مستودع أسلحة احتوى على مخزون من العبوات الناسفة الذي شمل نحو 20 عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية أخرى كانت مخصصة لاستهداف قواتنا".

وبحسب ما أشارت إليه الأمم المتحدة، خلفت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 167 ألف شهيدا وجريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الحرب ضد غزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل 1574 فلسطينيا وأصابت 4115 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع أمس الأحد.