ترامب: سنتخذ قرارا بشأن إيران بسرعة كبيرة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا لبحث الملف الإيراني، لافتا إلى أنه يتوقع اتخاذ قرار سريع قريبا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

جاءت تصريحاته بعد محادثات وصفت بـ"الإيجابية" و"البناءة" بين الجانبين الأمريكي والإيراني في سلطنة عُمان، مع اتفاق على جولة جديدة هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد ترامب - الذي سبق أن هدد برد عسكري في حال فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني - للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، أنه تداول مع مستشاريه بشأن إيران، وأن قرارا سيُتخذ قريبا، قائلا: "سنتخذ قرارا بشأن إيران بسرعة كبيرة".