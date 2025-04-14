ترامب: نزاع أوكرانيا حرب جو بايدن وأحاول إيقافه وحقن الدماء

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النزاع في أوكرانيا أنه "حرب بايدن"، مؤكدا أنه يحاول إيقافه النزاع وحقن الدماء.

وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية:"هذه حرب بايدن، وليست حربي، أنا هنا منذ فترة قصيرة جدا، هذه الحرب بدأت في عهد بايدن".

وأضاف: "تذكروا، هذه حرب بايدن، أنا أحاول فقط إيقافها لإنقاذ أرواح كثيرة".

وانتقد ترامب سلفه، قائلا:"لقد أعطى بايدن مليارات ومليارات الدولارات، لم يكن عليه أن يسمح بذلك، لو كان يمتلك ذرة من الذكاء وهو ما لم يمتلكه ولا يزال لا يملكه، وهذا أصبح واضحا الآن، لما سمح بحدوث هذا".

إلى ذلك علق ترامب الأحد على خلفية لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضية في سان بطرسبورج، أن "كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا".

وأضاف أن الأخبار المتعلقة بهذه القضية من المتوقع أن تظهر قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

ووصل ويتكوف، إلى روسيا يوم الجمعة الماضي في زيارة هي الثالثة من نوعها. وجرى اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مبنى المكتبة الرئاسية بسان بطرسبورغ، حيث استمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، تمحور حول جوانب التسوية الأوكرانية.