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بعد هجمات روسية.. زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا

04:33 ص الإثنين 14 أبريل 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفه العدوان الروسي، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

وسُجّلت المقابلة مع برنامج "60 دقيقة" قبل الضربة الروسية التي أسفرت الأحد عن 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، وأثارت إدانات دولية.

ومتوجها في شكل غير مباشر إلى الرئيس الأمريكي، قال زيلينسكي: "نريدك أن تأتي وترى، أنت تعتقد أنك تفهم ما يجري هنا حسنا، نحن نحترم قرارك".

وتابع: "لكن من فضلك، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعال لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال، تعال وانظر، ومن ثم فلنمضِ قدما بخطة لإنهاء الحرب".

وأضاف: "أن الرئيس الأمريكي سيفهم ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت يبدو أن ترامب بدأ يفقد صبره مع بوتين الذي لم يقبل عرضه المتعلق بالهدنة، اعتبر زيلينسكي أن "بوتين لا يمكن الوثوق به"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأردف الرئيس الأوكراني: "لقد قلتُ ذلك للرئيس ترامب في مناسبات عدة، بوتين لم يرغب أبدا في وقف الحرب، لم يُرِد أبدا أن نكون مستقلين، بوتين يريد تدميرنا بالكامل".

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الذي كان قد وصف نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور"، قال: "إن كييف هي التي بدأت الحرب، أبدى زيلينسكي أسفه لأن "وجهة النظر الروسية سائدة في الولايات المتحدة".

وقال: "إن هذا مؤشر إلى التأثير الهائل للسياسة الإعلامية الروسية في أمريكا".

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