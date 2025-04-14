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عشرات الآلاف يتظاهرون في باكستان تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالحرب

02:56 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الاحتجاجات في باكستان

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وكالات

تجمهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي، الأحد، منددين بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

احتشد المشاركون في مسيرة التضامن مع غزة في الطريق الرئيسي شارع فيصل، رافعين الأعلام الفلسطينية وحاملين صور كبار مسؤولي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اللذين قُتلا العام الماضي إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

كما عُرضت صورهما وهما يرفعان إشارة النصر على أعمدة المرافق العامة.


ووضعت عشرات الدمى ملفوفة بأكفان بيضاء على الرصيف، كمظهر رمزي للأطفال الذين قُتلوا في غزة.

وانضمت آلاف النساء، كثيرات منهن يحملن أطفالهن، إلى المسيرة التي نظمتها الجماعة الإسلامية، وهي حزب ديني سياسي كبير.

كما شارك أفراد من المجتمعين المسيحي والهندوسي، وفقا لروسيا اليوم.

وغطت المنطقة لافتات كُتب عليها: "توقفوا عن قصف غزة"، "تسقط إسرائيل"، و"إبادة غزة - عار على العالم الإسلامي".

وهتف الحشد "لبيك يا غزة" و"لبيك يا أقصى"، بينما شكل قادة الحزب، بما في ذلك رئيس الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن، سلسلة بشرية، أمام طلاب يحملون علم فلسطين بطول يبلغ حوالي 3 أمتار.

وقال الرحمن: "لن يستسلم الفلسطينيون أبدا للقمع".

ولفت المنظمون إلى أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وأدان القائد المسيحي يونس سوهان القوى العالمية لدعمها إسرائيل في غزة، متهما إياها بتمكين الهجمات على المدنيين والمستشفيات والملاجئ.

وحضر الآلاف مؤتمر التضامن مع فلسطين الذي نظمه جمعية علماء الإسلام جوي، وهي مجموعة دينية سياسية أخرى.

ووصف رئيس "جوي" المولوي فضل الرحمن إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، واتهم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بمساعدة إسرائيل في جرائم الحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحسب ما أشارت إليه الأمم المتحدة، خلفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الحرب ضد غزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل 1574 فلسطينيا وأصابت 4115 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع الأحد.

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