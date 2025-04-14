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مستشار ترامب ينفي وجود أي توترات في علاقته مع ماسك

02:50 ص الإثنين 14 أبريل 2025

بيتر نافارو

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وكالات

نفى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون التجارة بيتر نافارو، وجود أي توترات بينه وبين الملياردير أيلون ماسك، بعد تبادلهما الانتقادات بشكل علني.

وقال نافارو: "إيلون وأنا بيننا علاقة ممتازة، وليس هناك أي مشكلة".

وتعليقا على وصف إيلون ماسك له بـ "الغبي"، قال نافارو: "لقد سموني أسوأ من ذلك".

وأشاد نافارو بعمل وزارة الكفاءة الحكومية التي يترأسها ماسك، قائلا إن "إيلون وفريقه يعالجان جيدا قضية إهدار المال والاحتيال والتجاوزات"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، قد وجه انتقادات علنية إلى نافارو بسبب سياسة الرسوم الجمركية، واصفا اياه بـ "الغبي".

بدوره، اعتبر نافارو في وقت سابق أن ماسك ليس خبيرا في السياسات التجارية وتطبيق الرسوم، ولا يقوم إلا "بتجميع السيارات".

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