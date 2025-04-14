الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون وقاعدة عسكرية إسرائيلية



وكالات

أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت قاعدة سودت ميخا ومطار بن غوريون في إسرائيل، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي.

وأوضح الحوثيون، في بيان أودرته وسائل إعلام تابعة لهم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، بصاروخينِ بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف قاعدة سودت ميخا في منطقة شرق اسدود المحتلة، وهي قاعدة صاروخية لإطلاق صواريخِ اريحا وبطاريات صواريخ حيتس، فيما استهدف الآخر نوع ذو الفقار مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة.

وأشار إلى أن سلاح الجو المسير استهدف في العملية الثانية هدفا حيوياً للعدوّ الإسرائيليِّ في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكد أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح وتسببت بإغلاق مطار بن غوريون قرابة الساعة، وأحدثت حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرت الملايين منهم على دخول الملاجئ.

من ناحية أخرى، أعلن الحوثيون، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أميركية من نوع MQ_9 في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة اليمنية.

وقال الحوثيون، إن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض- جو محلي الصنعِ.

وأشار إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين، والـ19 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

وجدد الحوثيون التأكيد على أن قدراتهم العسكرية لم تتأثر جراء العدوان الأميركي.

كان جيش الاحتلال، قال الأحد، إن صافرات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل، نتيجة محاولاته اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عمليات الاعتراض قد نجحت.

وأوضح الجيش، أن الصاروخين أُطلقا على ما يبدو من اليمن، وأن عملية التحقق جارية.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في القدس حوالي الساعة 18:16 بالتوقيت المحلي 1516 بتوقيت جرينتش.