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الرئيس الجزائري: بعض الدول تنتقدنا لكنها لا تملك أرقامنا الاقتصادية

02:22 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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وكالات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بعض الدول تنتقد الجزائر لكنها لا تملك الأرقام الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط.

وأضاف تبون: "هناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد، هؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا".

وقال: "اقتصدنا هذه السنة مليارا و200 مليون دولار، وحققنا اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%، ولدينا شباب نوابغ يتم استقطابهم أو بالأحرى، سرقتهم كي لا تستفيد منهم الجزائر".

وفي أواخر العام الماضي، أشاد البنك الدولي في تقرير له بالأداء الاقتصادي للجزائر، وأفاد بأن الجزائر حققت نموا بلغ 3.9%.

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