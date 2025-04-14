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القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية

01:42 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلا يشتبه في تورطه بحرق مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

وقالت الشرطة الأمريكية: "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما في إطار التحقيق بحرق منزل حاكم بنسلفانيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، كشف مفوض شرطة الولاية، العقيد كريستوفر باريس، أن المشتبه به هو كودي بالمر من مدينة هاريسبرغ، وقد يواجه تهما تشمل "محاولة قتل والإرهاب والحرق العمد مع ظروف مشددة والاعتداء على مجموعة بأعذار مشددة".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرج للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح.

وأشار إلى أن المشتبه به تسلق سياج المقر قبل إشعال الحريق، واصفا الهجوم بأنه "مستهدف"، لكن دوافع الجاني لا تزال غير واضحة، وتجري التحقيقات لتحديد التفاصيل الكاملة للحادث.

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