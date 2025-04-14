روسيا: موسكو مستعدة لتطوير التعاون مع جورجيا



وكالات

أعربت روسيا عن أسفها لربط جورجيا استعادة العلاقات الدبلوماسية بموقفها تجاه الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لكنها أكدت استعدادها لتطوير تعاون مفيد للطرفين مع الجانب الجورجي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا": "نأسف لأن القيادة الجورجية لا تزال تربط استعادة العلاقات الدبلوماسية بموقفنا تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لقد ذكرنا مرارا - وأنا مستعد لتكرار ذلك - أن قرار روسيا الاتحادية بالاعتراف بسيادة واستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الذي اتخذ في أغسطس 2008 ليس قابلا للمراجعة، لكننا على استعداد لمواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة مع جورجيا في جميع المجالات".

وأشار إلى وجود فرص عديدة للتعاون، حيث لا تزال روسيا سوقا رئيسيا للعديد من الصادرات الجورجية، خاصة النبيذ والفواكه.

من جهة أخرى، تعد روسيا المورد الرئيسي للطاقة والحبوب لجورجيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد جالوزين أن البلدين متحدان بتاريخ مشترك وإيمان واحد وروابط إنسانية وثقافية، قائلا: "انطلاقا من فهمنا للعلاقة التاريخية الوثيقة بين بلدينا وشعبينا، وضرورة تطوير تعاون متبادل المنفعة لصالح الشعبين، اتخذ الجانب الروسي في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة جدا".

وأشار إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة نظام الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الجورجيين.

وقال: "أما بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية، فنحن مستعدون لاستعادتها، نحن مستعدون للذهاب إلى أي مدى يكون الجانب الجورجي مستعدا له. لا توجد قيود بالنسبة لنا في هذا الشأن".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا مقطوعة منذ أن قطعتها تبليسي إثر اعتراف موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس 2008.

وتعتبر جورجيا هذه الجمهوريات أراضي محتلة ولا تعترف بسيادتها.