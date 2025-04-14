مجلس الأعمال المصري السعودي: تكريم عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين السابقين

تصوير- هاني رجب

كرّم مجلس الأعمال المصري السعودي، وزراء الزراعة والبترول والإسكان والسياحة والآثار ورئيس هيئة الاستثمار المصريين السابقين في حفل ختام اجتماع المجلس.

واستضافت مصر ملتقى للاستثمار السعودي المصري بحضور وزراء مصريين ومسؤولين سعوديين، تضمن عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات ومسؤولين مصريين، إلى جانب زيارات ميدانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى.

وركزت الفعاليات على تسليط الضوء على فرص الاستثمار والحوافز المتاحة في السعودية ومصر، وبيئة الأعمال، وإمكانيات الشراكة، خاصة في قطاعات الصناعة، التطوير العقاري، السياحة، والمناطق الاقتصادية والحرة.

وتسهم الزيارة في تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، في ظل نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، إذ قفز من 29 مليار ريال في 2023 إلى 48 مليار ريال خلال العام نفسه.

يشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية يواصل جهوده عبر زيارات خارجية شملت 13 دولة مؤخرا، لفتح أسواق جديدة وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية، دعما لأهداف رؤية المملكة 2030.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد صادق في 5 مارس 2025 على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر.