مراهق أمريكي يقتل والديه لتمويل خطته لـ"اغتيال ترامب" والإطاحة بحكومته

وكالات

كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية، في وثائق أُفرج عنها مؤخرا، عن مؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الوثائق القضائية، إلى أن مراهقا يبلغ 17 عاما من ولاية ويسكونسن، يُدعى نيكيتا كاساب، قتل والديه في إطار مؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لإفادة فيدرالية نشرتها شبكة "سي إن إن"، عثر المحققون على وثائق مكتوبة ورسائل نصية تظهر دعوة كاساب إلى اغتيال ترامب والإطاحة بالحكومة الأمريكية.

وأوضحت التحقيقات أن قيام كاساب بقتل والديه كان في إطار محاولة لتأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطته.

ويواجه المراهق الأمريكي، 9 تهم جنائية تتضمن نهمتي قتل من الدرجة الأولى وأخريين لإخفاء الجثة، وفق سجلات محكمة مقاطعة واكيشا وشكوى جنائية قُدمت في مارس الماضي.

أمّا على المستوى الفيدرالي، يواجه كاساب 3 تهم تتعلق بالتخطيط لاغتيال الرئيس والتآمر وأخيرا استخدام "أسلحة دمار شامل"، بحسب بيان لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تشير سجلات المقاطعة، إلى أن كاساب رفض الإقرار بالذنب في أي من التهم التي يواجهها.

وتوضح شكوى مقاطعة واكيشا، أن والدة كاساب "تاتيانا كاساب" وزوج والدتها "دونالد ماير" قُتلا في 11 فبراير الماضي، وعُثر عليهما يوم 28 من الشهر نفسه بعد فحص أجرته الشرطة لمنزل العائلة بينما لم يكن المتهم موجودا، حيث أصيب الضحيتان بأعيرة نارية، وصُنفت سيارة ماير "مسروقة".

وفي مساء ذلك اليوم، أوقفت الشرطة في واكيني كانساس، السيارة وكان كاساب هو من يقودها، حيث عثُر بداخلها على 14 ألف دولار نقدا، فضلا عن مجوهرات تتخطى قيمتها 14 ألف دولار، ومسدس "ماجنوم" عيار 357 اشتراه ماير.

وبعد استخراج أمر تفتيش، وجد المسؤولون على هاتف كاساب مواد تتعلق بجماعة "الملائكة التسع"، وهي مجموعة تتبنى أفكارا نازية متطرفة ذات دوافع عنصرية، وفقا للإفادة الفيدرالية، كما عثروا على صور ورسائل بيان يتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي وتصنيع قنابل وهجمات إرهابية.

إلى جانب ذلك، دعت وثيقة من 3 صفحات عثر عليها المسؤولون الفيدراليون، إلى اغتيال ترامب لإثارة ثورة سياسية و"إنقاذ العرق الأبيض"، وفسرت الوثيقة سبب اختيار الرئيس الأمريكي: "أما السبب، وتحديدا ترامب، فأعتقد أنه واضح تماما.. التخلص من الرئيس، وربما نائبه، سيؤدي حتما إلى فوضى".

وتضمنت الوثيقة صورا للزعيم الألماني النازي الراحل أدولف هتلر، مرفقة بعبارة "يحيا هتلر.. يحيا العرق الأبيض، يحيا النصر".

كذلك، احتوى هاتف كاساب صورا ورسائل تتضمن تعليمات باستخدام طائرة مسيّرة كسلاح هجومي. وأوضح المحققون أن المتهم دفع بشكل جزئي ثمن الطائرة وكذا متفجرات لتنفيذ هجومه.

وقال زميل دراسة للمراهق أمريكي، أن كاساب أخبره عن خططه لقتل والديه غير أنه لم يكن يمتلك سلاحا، مضيفا أنه سيتعرف على شخص يمتلك سلاحا لسرقته وتنفيذ مخططه، وتابع: "أخبرني أنه على تواصل مع شخص في روسيا من أجل التخطيط للإطاحة بالحكومة الأمريكية واغتيال ترامب".

وبحسب "سي إن إن"، عثر المحققون على رسائل تفيد بشير إلى نية كاساب مفادرة الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ففي إحدى الرسائل على تليجرام، كتب: "هل سأتمكن من عيش حياة طبيعية أثناء وجودي في أوكرانيا؟ حتى بعد اكتشاف أنني فعلت ذلك؟".

ومن المقرر أن يمثل كاساب للمحاكمة يوم 7 مايو المقبل، وفق ما أفادت به المحكمة في واكيشا.