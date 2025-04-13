ترامب: الصين لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن لا أحد يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية التي فرضتها دول على الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أن الصين بشكل خاص لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة، مضيفا "الصين تعاملنا أسوأ معاملة تجارية على الإطلاق".

وأشار ترامب، إلى أنه ناك حاجة لتصنيع المنتجات في الولايات المتحدة، مؤكدا أن أمريكا لن تكون رهينة لدول أخرى لا سيما المعادية تجاريا مثل الصين.

وأوضح ترامب، أن الدول المعادية تجاريا مثل الصين ستبذل قصارى جهدها لعدم احترام الشعب الأمريكي، لافتا إلى أن العصر الذهبي لأمريكا يقضي بمعاملة الدول الأخرى خاصة الصين بالطريقة التي عاملت الولايات المتحدة بها.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%.

فيما أعلنت بكين رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 125%، في إطار ردها الانتقامي.