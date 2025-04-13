إعلام حوثي: شهيدان و12 جريحًا بغارات أمريكية على مصنع بغرب صنعاء

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، بارتقاء شهيدين وسقوط 12 جريحا بعدوان الأمريكي على مصنع للسيراميك في بني مطر غرب صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون استهداف إسرائيل بصاروخين بالستيين.

وثمّن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية نصر الدين عامر، رسالة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في غزة أبو عبيدة، مؤكدا أن الجماعة لن تتوقف عن إسناد غزة حتى وقف العدوان.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن فشل في وقف عمليات الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الرواية الأمريكية عن خسائر بين صفوف الجماعة واستهداف قادتها كاذبة ومضللة.

وأوضح عامر، أن عمليات الحوثيين لإسناد غزة مستمرة حتى وقف الحرب ولا علاقة لها بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.