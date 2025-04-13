مسؤول أممي: نحتاج 53 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار غزة

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بالفقر المدقع، الأحد، إن الوضع في قطاع غزة كارثي تماما ووصمة عار على المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبة الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة وتساعدها على انتهاك القانون الدولي.

وأكد المقرر الأممي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الإجراءات الإسرائيلية بمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة تشكل جريمة إبادة جماعية، كما تهدف إلى جعل الحياة مستحيلة في القطاع.

وأشار المقرر الأممي، إلى أن تهجير الفلسطينيين قسرا عن أرضهم جريمة حرب، موضحا أن التقديرات الأممية تظهر الحاجة إلى 53 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد المقرر الأممي المعني بالفقر المدقع، على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعد جريمة ضد الإنسانية.