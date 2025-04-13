أمطار خفيفة بالسويس وانتظام حركة الملاحة البحرية بالموانئ (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة السويس مساء اليوم الأحد، لأمطار خفيفة، مع نشاط للرياح في مختلف المناطق، مما أثر على حركة الملاحة البحرية.

ولم تتأثر منطقتا حي الأربعين وحي السويس بالأمطار، حيث تركزت الأمطار على الضواحي الواقعة على أطراف المدينة، مثل مدينة السلام 1 ومدينة السلام 2 ومنطقة التوفيقية. في المقابل، كان تأثير نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أوسع، مع تفاوت في شدتها من منطقة لأخرى.

وفي ضوء الظروف الجوية، قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس في الساعة السادسة مساءً بسبب اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج التي تراوحت بين 3.5 و 4.5 متر، مع رياح بلغت سرعتها 35 عقدة بحرية.

ومع تحسن الأحوال الجوية، عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في السابعة مساءً، وأعلنت الهيئة انتظام حركة تداول البضائع على الأرصفة، مع استئناف إبحار العائمات الكبيرة والصغيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع متابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتأكد من الخريطة المناخية وضمان سلامة الملاحة.

وفي الوقت نفسه، لم تتأثر حركة السير على الطرق داخل المدينة بسقوط الأمطار أو الطقس السيئ، كما لم تتأثر حركة السفر على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بالقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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