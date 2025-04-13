الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني".

وأضاف سريع، "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة. واستهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود".

وتابع: "قصفنا بمسيرة هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.