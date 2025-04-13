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رئيس وزراء أيرلندا: أشعر بالفزع إزاء قصف المستشفى المعمداني بغزة

08:40 م الأحد 13 أبريل 2025

رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن

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وكالات

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إنه يشعر بالفزع إزاء قصف المستشفى الأهلي المعمداني، الذي تسبب في نقص حاد في الرعاية الطارئة في شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة توقف عن العمل بعد الهجوم الإسرائيلي عليه صباح اليوم الأحد، مضيفًا "مدير المستشفى الأهلي بغزة أبلغنا بوفاة طفل بسبب انقطاع الرعاية".

واستهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني (الأهلي) شمالي غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية وحكومية محلية.

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رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قصف المستشفى المعمداني بغزة
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