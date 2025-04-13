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الصحة العالمية: المستشفى المعمداني بغزة توقف عن العمل

08:30 م الأحد 13 أبريل 2025

القصف الإسرائيلي

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وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة توقف عن العمل بعد الهجوم الإسرائيلي عليه صباح اليوم الأحد.

وأوضح أدهانوم جيبريسوس، أن "مدير المستشفى الأهلي بغزة أبلغنا بوفاة طفل بسبب انقطاع الرعاية"، مشددًا على أن المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي ويجب وقف الهجمات على المنشآت الصحية.

وأكد المدير العام للصحة العالمية على ضرورة حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي ورفع الحصار عن المساعدات لغزة.

واستهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني (الأهلي) شمالي غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية وحكومية محلية.

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منظمة الصحة العالمية المستشفى المعمداني
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