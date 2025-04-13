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الإمارات تدين الهجمات على مخيمات النازحين قرب الفاشر بالسودان

08:14 م الأحد 13 أبريل 2025

مدينة الفاشر

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أبوظبي – (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استهداف موظفي الإغاثة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ.

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مخيمات النازحين الفاشر دارفور السودان الإمارات
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