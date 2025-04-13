نتنياهو مهاجمًا ماكرون بسبب "الدولة الفلسطينية": لن نقبل مواعظ من فرنسا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخطئ خطأ جسيما بترويجه لفكرة إقامة دولة فلسطينية لا تهدف سوى لتدمير إسرائيل، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو، الأحد، أن حكومته لن تقبل بتشكيل خطر على وجود إسرائيل بسبب ما وصفه بـ"الأوهام".

وهاجم نتنياهو الرئيس الفرنسي، قائلا: "لن نقبل مواعظ عن إقامة دولة فلسطينية ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغيرها من المناطق التي لن يمثل استقلالها خطرا على فرنسا".

وفي وقت سابق ، قال ماكرون، إن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

وخلال مقابلة على قناة "فرانس 5"، قال ماكرون: "علينا التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. سنقوم بذلك خلال الأشهر المقبلة".

وأكد ماكرون، أن قراره لن يكون في إطار إرضاء أي طرف معين، لكنه سيكون "عادلا"، وفق وصفه، موضحا أن باريس تسعى لأن تكون جزء من "الديناميكية" الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نهدف لترؤس ذلك المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل، إذ سيمكننا ذلك من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع عدّة أطراف".