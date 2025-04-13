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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالتصعيد إذا لم توافق حماس على صفقة التبادل

07:42 م الأحد 13 أبريل 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا رفضت حركة حماس مجددًا الموافقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى فإن "هجومنا على غزة سيشتد".

وذكر كاتس، أن الهدف الرئيسي للعمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال هو ممارسة ضغط على حماس للعودة إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

وقدّمت إسرائيل مقترحًا معدلًا جديدًا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حسب ما أفاد به مسؤولون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فجر أمس السبت.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن إسرائيل خفضت قليلًا من مطالبها السابقة بالإفراج عن 11 أسيرًا محتجزًا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تل أبيب كانت تصر على ذلك في الشهر الماضي، بينما رفضت حماس ذلك وأعلنت استعدادها لإطلاق سراح 5 أسرى أحياء فقط.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولين، أن مصر قدمت مؤخرًا مقترحًا جديدًا يتضمن إطلاق سراح 8 أسرى أحياء، وذلك سعيًا منها للخروج من حالة الفتور التي تمر بها المفاوضات والتوصل إلى حل وسط بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تريد الإفراج عن الأسرى الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يومًا، كما تسعى لخفض نسبة السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، وفقًا لأحد المسؤولين.

وفي المقابل، ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسحب قواتها إلى مواقعها في القطاع قبل استئنافها الحرب في 18 مارس الماضي.

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