إعلان

إسرائيل تهاجم أكثر من 90 هدفًا في غزة خلال 48 ساعة وتتوعد بالمزيد

07:26 م الأحد 13 أبريل 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الجوية الاسرائيلية هاجمت أكثر من 90 هدفا في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وزعم أن "الأهداف شملت مستودعات أسلحة وخلايا إرهابية ومنشآت أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل أمس السبت".

وقال إن مركزا للقيادة والسيطرة لحركة حماس تعرض لهجوم في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأضاف المتحدث أن "عدة مقاتلين قُتلوا في شمال غزة أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة".

وقال إن العملية البرية في منطقة رفح وممر موراج في جنوب قطاع غزة مستمرة أيضا.

وبعد ظهر اليوم الأحد، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى سكان خان يونس في جنوب القطاع إلى البحث عن مأوى على ضوء هجوم وشيك.

وقال إنه سيستخدم القوة القصوى ضد جميع الأهداف التي تم إطلاق صواريخ منها تجاه الأراضي الإسرائيلية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس السبت استكمال إقامة ممر موراج الفاصل بين كتائب رفح وخان يونس في قطاع غزة، في إشارة إلى كتائب حماس.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا عن زيادة الضغط العسكري على قطاع غزة مضيفا أن "إنشاء ممر موراج الجديد يهدف للضغط على حركة حماس لدفعها إلى تسليم الأسرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف غزة مستشفيات غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه