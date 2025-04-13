إسرائيل تهاجم أكثر من 90 هدفًا في غزة خلال 48 ساعة وتتوعد بالمزيد

تل أبيب - (د ب أ)

قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الجوية الاسرائيلية هاجمت أكثر من 90 هدفا في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وزعم أن "الأهداف شملت مستودعات أسلحة وخلايا إرهابية ومنشآت أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل أمس السبت".

وقال إن مركزا للقيادة والسيطرة لحركة حماس تعرض لهجوم في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأضاف المتحدث أن "عدة مقاتلين قُتلوا في شمال غزة أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة".

وقال إن العملية البرية في منطقة رفح وممر موراج في جنوب قطاع غزة مستمرة أيضا.

وبعد ظهر اليوم الأحد، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى سكان خان يونس في جنوب القطاع إلى البحث عن مأوى على ضوء هجوم وشيك.

وقال إنه سيستخدم القوة القصوى ضد جميع الأهداف التي تم إطلاق صواريخ منها تجاه الأراضي الإسرائيلية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس السبت استكمال إقامة ممر موراج الفاصل بين كتائب رفح وخان يونس في قطاع غزة، في إشارة إلى كتائب حماس.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا عن زيادة الضغط العسكري على قطاع غزة مضيفا أن "إنشاء ممر موراج الجديد يهدف للضغط على حركة حماس لدفعها إلى تسليم الأسرى".