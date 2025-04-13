قطر تدين استهداف مخيمين للنازحين في إقليم دارفور بالسودان

وكالات

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين في إقليم دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وتعدها انتهاكًا سافرًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، الحاجة الماسة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وجددت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلًا و9 موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، في هجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" يوم الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

ومن جهتها، نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أعمال قتل في مخيم زمزم، كما نفت في بيان أصدرته السبت صحة مقطع فيديو تداوله نشطاء قالوا إنه يظهر مقتل مدنيين، وقالت إن الفيديو "يظهر مشاهد تمثيلية لانتهاكات مزعومة.. في محاولة يائسة لتجريم قوات الدعم السريع"، وفق زعمها.