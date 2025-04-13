الكويت تدين استهداف مخيمين للنازحين في إقليم دارفور بالسودان

وكالات

أدانت دولة الكويت و استنكرت الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في محيط مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيقة والتي تسببت بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مجددة رفضها القاطع لمثل هذه الانتهاكات.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأحد، على ضرورة وقف تلك الهجمات التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة لتؤكد على أهمية الالتزام بالقرارات الدولية ولا سيما القرار رقم 2736 الذي يهدف إلى وقف الهجمات على المدنيين النازحين في مدينة الفاشر بالاضافة إلى الالتزام بإعلان جدة "الخاص بحماية المدنيين في السودان" الصادر في 11 مايو 2023 والذي يدعو إلى توفير الحماية للأطقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وتقدمت الخارجية الكويتية بخالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.