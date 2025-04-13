إعلام إسرائيلي: منظومة "ثاد" الأمريكية هي التي اعترضت الصاروخ اليمني

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منظومة "ثاد" الأمريكية هي التي اعترضت الصاروخ اليمني.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل، بما فيها مدينتا القدس وتل أبيب، جراء اعتراض صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن.

وفي 6 أبريل الجاري، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن تعزيز الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.