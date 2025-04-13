مصر تدين قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني بغزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الإسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها إسرائيل بالكامل.

كما تطالب مصر المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات خاصة فى ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.