أبو عبيدة يشيد بعملية الحوثيين على إسرائيل ويُثمن دعمهم لغزة

وكالات

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "ما زال إخوان الصدق باليمن يصرون على شل قلب الكيان الصهيوني وقوفًا لجانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة".

وأضافت "ما زال إخواننا باليمن يصرون على شل قلب الكيان الصهيوني رغم دفعهم ضريبة باهظة جراء الوفاء لفلسطين".

وأكدت القسام أن "فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة إخواننا باليمن والعزيمة القادرة على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.