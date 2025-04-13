السودان.. الدعم السريع يعلن سيطرته على مخيم زمزم بالفاشر

وكالات

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بشكل كامل.

وقال الدعم السريع: "نشرنا وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم"، وفق زعمها.

وأضاف "نرفض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة باستهداف عناصرنا للمدنيين داخل مخيم زمزم"، زاعمًا أن ما يُعرف بالقوة المشتركة للحركات المسلحة كانت تتخذ المخيم قاعدة عسكرية وتستغل المدنيين دروعًا بشرية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلًا، في هجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وذكرت أن من بين القتلى هناك 9 موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، قُتِلوا في الهجمات على المدينة المحاصرة وعلى مخيمين للنازحين قريبين منها، يعرفان بمعاناة النازحين فيهما من المجاعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" يوم الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

ومن جهتها، نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أعمال قتل في مخيم زمزم، كما نفت في بيان أصدرته السبت صحة مقطع فيديو تداوله نشطاء قالوا إنه يظهر مقتل مدنيين، وقالت إن الفيديو "يظهر مشاهد تمثيلية لانتهاكات مزعومة.. في محاولة يائسة لتجريم قوات الدعم السريع"، وفق زعمها.