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بعد اعتراض صاروخ من اليمن.. استئناف الملاحة الجوية بمطار بن جوريون

06:08 م الأحد 13 أبريل 2025

مطار بن جوريون

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الأحد، استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي.

وفي بيان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

كانت القناة الـ12 العبرية، أفادت بإغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أُطلِقا من اليمن، مشيرًا إلى أن دفاعاته حاولت اعتراضهما، مؤكدًا أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض تلك.

وقال جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل جراء مقذوف أُطلِق من اليمن.

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مطار بن جوريون اعتراض صواريخ اليمن
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