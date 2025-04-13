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أمريكا.. الشرطة تحقق في حريق متعمد اندلع بمنزل حاكم ولاية بنسلفانيا

05:57 م الأحد 13 أبريل 2025

الشرطة الأمريكية

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هاريسبرج، بنسلفانيا - (أ ب)

تحقق الشرطة الأمريكية في حريق متعمد اندلع في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا مما أجبر الحاكم جوش شابيرو وعائلته على إخلاء المنزل.

ولم يُصب أحد بأذى.

واندلع الحريق خلال الليل في الليلة الأولى من عيد الفصح اليهودي، الذي كان شابيرو وعائلته قد احتفلوا به في المقر الرسمي لحاكم الولاية في العاصمة هاريسبرج.

وقالت شرطة الولاية في بيان إنه "رغم أن التحقيق لا يزال جاريا، إلا أننا مستعدون للقول في هذه المرحلة إن ما حدث هو عمل متعمد (حرق متعمد)".

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