إعلان

مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور

05:56 م الأحد 13 أبريل 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

وشدد على ضرورة عدم الاعتداء بأى شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني، وتعرب مصر عن خالص تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.
كما عاودت مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية مخيم زمزم السودان دارفور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه