مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

وشدد على ضرورة عدم الاعتداء بأى شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني، وتعرب مصر عن خالص تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

كما عاودت مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.