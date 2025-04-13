مستشار ترامب التجاري: الدول تقف في طابور للتفاوض معنا على صفقات تجارية

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاري، بيتر نافارو، قوله "دول العالم تحتال علينا تجاريًا منذ عقود"، موضحًا أن واشنطن تجري مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول منها بريطانيا واليابان.

وأضاف نافارو،"الدول تقف في طابور أمام باب الممثل التجاري الأمريكي للتفاوض على صفقات تجارية"، مضيفًا "نمر مع الصين بمرحلة نأمل أن نتجاوزها وترامب له علاقة جيدة مع نظيره الصيني، شي جين بينج".

وقال بيتر نافارو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل جاهدًا مع أشخاص مثل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن السلام في غزة وأوكرانيا وإيران".

وفي السياق ذاته، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، "نعمل على مدار الساعة لتسوية الرسوم الجمركية ونريد صفقات مفيدة قبل 90 يومًا"، مضيفًا "أعتقد أننا سنتوصل إلى صفقات تجارية مع دول عدة خلال الأسابيع المقبلة"، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس".

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، ذكر جرير، أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه منفتح على التفاوض مع الدول التي ترغب بحل مشكلة الرسوم التبادلية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، معتبرًا أن هذا القرار سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة.