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لمواجهة الصين.. ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لتخزين معادن من قاع المحيط الهادئ

05:34 م الأحد 13 أبريل 2025

دونالد ترامب

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لندن – (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي يسمح بتخزين معادن حيوية يتم استخراجها من قاع المحيط الهادئ، وذلك في إطار سعيها لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الأجنبية، وخاصةً من الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، قولها "إن الهدف من هذا المخزون هو تأمين إمدادات محلية من المعادن الحيوية داخل الأراضي الأمريكية تحسباً لأي صراع محتمل مع الصين.

وقد سبق أن فعّل ترامب صلاحيات الطوارئ لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج المعادن الحيوية، كجزء من جهد أوسع لتسريع تطوير الموارد الطبيعية المحلية، وتشمل الخطة تسريع الموافقات على مشاريع التعدين في أعماق البحار وفقاً للقانون الأمريكي، والنظر في إمكانية تخزين كميات من هذه المعادن، بما فيها عناصر نادرة كإجراء استراتيجي.

وتُعد الصين أكبر مصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم، وهي مجموعة تضم 17 عنصراً من الجدول الدوري، وتستحوذ على نحو 70% من الإنتاج العالمي، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، أعلنت بكين عزمها فرض قيود أكثر صرامة على تصدير سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، ما زاد من المخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية لتلك المواد الاستراتيجية.

هذا المحتوى من

Asha

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