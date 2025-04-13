الممثل التجاري الأمريكي: نريد صفقات تجارية مفيدة قبل 90 يومًا

وكالات

نقلت شبكة "سي بي إس" عن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، قوله "نعمل على مدار الساعة لتسوية الرسوم الجمركية ونريد صفقات مفيدة قبل 90 يومًا"، مضيفًا "أعتقد أننا سنتوصل إلى صفقات تجارية مع دول عدة خلال الأسابيع المقبلة".

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، ذكر جرير، أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه منفتح على التفاوض مع الدول التي ترغب بحل مشكلة الرسوم التبادلية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، معتبرًا أن هذا القرار سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة.